Manchester City U21 v Real Madrid Castilla - Premier League International CupGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Chi è Arbeloa, l'allenatore del Real Madrid al posto di Xabi Alonso: la carriera e le squadre allenate dall'ex calciatore spagnolo

Dopo l’addio a Xabi Alonso, i Blancos scelgono l’ex difensore cresciuto nel vivaio: carriera, titoli e percorso da allenatore di Alvaro Arbeloa.

Il cambio in panchina del Real Madrid segna una svolta inattesa nella stagione dei Blancos

Con una nota ufficiale, la società guidata da Florentino Perez ha annunciato la fine dell’esperienza di Xabi Alonso come allenatore della prima squadra, decisione presa di comune accordo tra le parti, all’indomani della finale di Supercoppa di Spagna persa contro il Barcellona, nel Clasico. 

Contestualmente, il Real Madrid ha reso noto il nome del successore attraverso un comunicato ufficiale: si tratta di Alvaro Arbeloa, che in estate aveva ereditato la guida tecnica del Real Madrid Castilla, la squadra B delle Merengues, dal Raul.

  • ADDIO REAL MADRID-XABI ALONSO

    Il Real Madrid ha salutato Xabi Alonso con un comunicato ufficiale proprio il giorno dopo la finale di Supercoppa di Spagna persa per 3-2 contro il Barcellona a Gedda, in Arabia Saudita

    La separazione arriva in un momento delicato della stagione: oltre alla sconfitta in una sfida sentitissima come il Clasico, i Blancos occupano il secondo posto in campionato, a quattro punti dalla vetta, occupata proprio dei blaugrana di Flick.

  • ARBELOA ALLENATORE DEL REAL MADRID

    Contestualmente all’esonero di Xabi Alonso, il Real Madrid di Florentino Perez ha ufficializzato la promozione di Arbeloa

    L’ex difensore, nominato a giugno allenatore del formazione Castilla, diventa ora il tecnico della prima squadra.

    In estate, Arbeloa aveva preso il posto di Raúl González alla guida della squadra B, dopo la decisione dell’ex attaccante di lasciare l’incarico al termine di sette anni nel settore giovanile.

  • ARBELOA ALLENATORE: CARRIERA E TROFEI

    Alvaro Arbeloa ha iniziato la sua carriera in panchina nel settore giovanile del Real Madrid nel 2020. 

    Alla guida dell’Under 19 ha firmato una stagione storica nel 2022/2023, conquistando il Triplete grazie alla vittoria della Youth League, del campionato spagnolo di categoria e della Coppa del Re giovanile. 

    Dal giugno successivo è stato promosso al Castilla, incarico ricoperto fino alla chiamata in prima squadra, come ribadito nella comunicazione del Real Madrid.

    In questa stagione, Arbeloa ha ottenuto 10 vittorie, un pareggio e 8 sconfitte alla guida del Real Madrid Castilla, che al momento occupa il quarto posto del Gruppo I del campionato di Primera Federacion con 31 punti dopo 19 partite.

  • ARBELOA CALCIATORE: REAL MADRID, LIVERPOOL E SPAGNA

    Prima di diventare allenatore, Arbeloa è stato un terzino destro cresciuto nel vivaio madridista e protagonista con la prima squadra dal 2009 al 2016, periodo in cui ha collezionato 238 presenze e contribuito alla conquista di due Champions League, un Mondiale perClub, una Supercoppa Europea, una Supercoppa di Spagna, una Liga e due Coppe del Re.

    Tra le due esperienze al Real Madrid, ha vissuto una parentesi al Liverpool dal 2007 al 2009, totalizzando 98 presenze, ma senza riuscire a vincere i trofei.

    Con la Spagna ha disputato 56 partite, partecipando ai successi del Mondiale 2010 e degli Europei 2008 e 2012.

