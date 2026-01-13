Chi è Antonio Arena, l'attaccante di 16 anni in goal all'esordio con la maglia della Roma

Arena, dopo l'esordio in Coppa Italia contro il Torino, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le sue parole:

"Un momento bellissimo. Mi sentivo un po' nervoso ma pensavo a giocare, è arrivato un bel cross da Wesley e ho fatto goal. Gasperini è molto bravo, ha vinto tanto, ha cresciuto tanti giocatori forti. Ho fatto un po' di allenamenti con la prima squadra e voglio continuare a migliorare: spero di giocare ancora. Il mio idolo è Ronaldo Il Fenomeno, un attaccante completo, ma mi piace guardare tanti aspetti da tanti differenti attaccanti. Il mio piede preferito? Il destro".