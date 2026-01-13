Pubblicità
Chi è Antonio Arena, l'attaccante di 16 anni in goal all'esordio con la maglia della Roma

Tutto quello che c'è da sapere sul giovanissimo attaccante classe 2009 che ha segnato dopo due minuti dal suo debutto ufficiale con la Roma.

La Roma saluta l'obiettivo della Coppa Italia: i giallorossi cadono davanti al pubblico di casa dell'Olimpico al cospetto di un cinico Torino che sbanca la capitale con uno scoppiettante 2-3.

I giallorossi, sotto due volte per mano di Adams, hanno ripreso i granata prima grazie ad Hermoso, in goal in apertura di ripresa, e poi grazie al lampo di Antonio Arena, giovanissimo attaccante classe 2009 subito in rete al debutto assoluto in giallorosso. Al 90', però, è arrivata la doccia gelata targata Ilkhan.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere sul talento giallorosso capace di trovare la via del goal alla prima in maglia Roma.

  • CHI È ANTONIO ARENA

    Antonio Arena è un attaccante di 16 anni di proprietà della Roma, nato a Sydney ma di nazionalità italiana, nonché uno degli elementi più interessanti del settore giovanile giallorosso.

    Il classe 2009 è cresciuto all'interno del vivaio del Pescara e nell'estate del 2025 si è trasferito alla Roma dove è entrato subito a far parte della Primavera capitolina. Nel corso della sua prima stagione nella capitale ha già messo a referto 5 goal in 12 partite nel Campionato Primavera 1.

  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Arena, dal punto di vista tattico, ricopre il ruolo di prima punta. Nonostante la giovanissima età, il classe 2009 della Roma è un attaccante ben strutturato con i suoi 188 centimetri. A caratterizzarlo, ovviamente, c'è una grande vocazione per il goal. Gli sono bastati, infatti, solo due minuti per griffare il suo primo centro da professionista.

  • GOAL ALL'ESORDIO

    Arena ha esordito in prima squadra con la maglia della Roma, alla quarta convocazione assoluta, trovando subito il goal nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia: entrato all'80' di Roma-Torino ha impiegato appena due minuti scarsi per griffare il goal del provvisorio e illusorio 2-2.

    Entrato al posto di Bailey, Arena si è arrampicato sul cross , sovrastando Maripan per poi insaccare di testa sul primo palo.

  • LE PAROLE DI ARENA

    Arena, dopo l'esordio in Coppa Italia contro il Torino, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le sue parole:

    "Un momento bellissimo. Mi sentivo un po' nervoso ma pensavo a giocare, è arrivato un bel cross da Wesley e ho fatto goal. Gasperini è molto bravo, ha vinto tanto, ha cresciuto tanti giocatori forti. Ho fatto un po' di allenamenti con la prima squadra e voglio continuare a migliorare: spero di giocare ancora. Il mio idolo è Ronaldo Il Fenomeno, un attaccante completo, ma mi piace guardare tanti aspetti da tanti differenti attaccanti. Il mio piede preferito? Il destro".

