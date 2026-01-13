Chi è Antonio Arena, l'attaccante di 16 anni in goal all'esordio con la maglia della Roma

La Roma saluta l'obiettivo della Coppa Italia: i giallorossi cadono davanti al pubblico di casa dell'Olimpico al cospetto di un cinico Torino che sbanca la capitale con uno scoppiettante 2-3.
I giallorossi, sotto due volte per mano di Adams, hanno ripreso i granata prima grazie ad Hermoso, in goal in apertura di ripresa, e poi grazie al lampo di Antonio Arena, giovanissimo attaccante classe 2009 subito in rete al debutto assoluto in giallorosso. Al 90', però, è arrivata la doccia gelata targata Ilkhan.
Di seguito tutto quello che c'è da sapere sul talento giallorosso capace di trovare la via del goal alla prima in maglia Roma.