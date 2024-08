Chi è Amir Richardson: la Fiorentina e il ruolo, dove ha giocato e il padre ex cestista NBA

La Fiorentina ha trovato l'accordo per Amir Richardson, figlio di una ex stella del basket: chi è, ruolo e cifre dell'operazione.

La Serie A potrebbe presto abbracciare un altro figlio d'arte, ovvero Amir Richardson. Suo padre, Micheal Ray Richardson, detto Sugar, è stato un ex giocatore di basket che ha giocato anche in Italia, alla Virtus Bologna.

La Fiorentina ha avviato le trattative con il Reims per il classe 2002 nato in Francia ma che gioca con il Marocco. Richardson infatti è stato fin qui protagonista con il Marocco alle Olimpiadi di Parigi e oggi si giocherà la medaglia di bronzo contro l'Egitto. Il passo successivo? Il trasferimento in Italia, dove lo aspetta la Fiorentina.

Il club viola infatti ha raggiunto proprio in queste ore un accordo con il Reims per l'arrivo di Richardson, che sarà il prossimo rinforzo per il centrocampo di Raffaele Palladino.

Ma chi è Richardson? Conosciamo meglio il futuro acquisto della Fiorentina e la storia del padre.