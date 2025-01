Chi è Alexandre Hugeux e perché Thiago Motta non è in panchina in Atalanta-Juventus

Atalanta vs Juventus

Thiago Motta squalificato in vista di Atalanta-Juventus: a guidare i bianconeri in panchina ci sarà il suo storico vice.

La Juventus scende in campo questa sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, per affrontare l'Atalanta nel match valevole per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Una sfida delicatissima per i bianconeri, reduci da cinque pareggi nelle ultime sei giornate di campionato. Sarà la prima volta per Teun Koopmeiners nei panni del grande ex, mentre tra le assenze quella che fa più rumore è ovviamente quella di Thiago Motta.

L'allenatore della Juventus, infatti, non andrà in panchina: al suo posto siederà infatti Alexandre Huguex, chiamato a rimpiazzare il tecnico bianconero.