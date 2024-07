La società sarda ha chiuso per il portiere albanese che affiancherà Scuffet nella prossima stagione: chi sarà il titolare?

Volto nuovo tra i pali per il Cagliari, che ha chiuso l'acquisto di Alen Sherri.

Sherri arriva dall'Egnatia, lunedì è atteso in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto col club sardo.

Il portiere, di nazionalità albanese, ha già giocato in questa stagione nei preliminari di Champions League.

Ora per lui sta per iniziare l'avventura in Italia: ma chi è il nuovo portiere del Cagliari e sarà il titolare?