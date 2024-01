Il Milan lavora sulla difesa: individuata l'alternativa a Lenglet, contatti in corso

Il club rossonero continua la ricerca di un colpo per il reparto arretrato: nel mirino il difensore inglese, in scadenza a fine stagione col Fulham.

Il Milan è a lavoro per regalare a Stefano Pioli rinforzi nella retroguardia. La difesa resta il reparto da rinforzare per la dirigenza rossonera, che continua a monitorare il mercato a caccia di opportunità.

Moncada e D’Ottavio lavorano su vari fronti, con diversi nomi sotto la lente d’ingrandimento e valutati per il reparto arretrato.

Come riferisce Sky Sport nelle ultime ore è in ascesa il profilo di Adarabioyo, difensore in forza al Fulham, anche se in cima alla lista dei desideri resta Clement Lenglet, calciatore dell’Aston Villa.