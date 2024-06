Chi canta durante la cerimonia d'apertura di Euro 2024? Gli artisti prima di Germania-Scozia

Il trio italiano Meduza, il cantante statunitense frontman degli One Republic e la tedesca Leony si esibiranno alla cerimonia inaugurale di Euro 2024.

Il 14 giugno partirà l'edizione 2024 dei Campionati Europei di calcio. Un evento molto atteso non solo in Germania, Paese ospitante della competizione, ma in tutta Europa.

La cerimonia di inaugurazione è prevista presso l'Allianz Arena di Monaco di Baviera intorno alle 20:30, circa mezz'ora prima del calcio d'inizio della primissima gara del torneo tra Germania e Scozia.

Ma vediamo chi prenderà parte alla cerimonia inaugurale e quali artisti si esibiranno di fronte al pubblico.