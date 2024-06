Chi allenerà Cagliari, Empoli e Venezia: sono le ultime 3 squadre di Serie A senza allenatore

Dopo l'annuncio di Vanoli al Torino, rimangono tre club per completare il mosaico: gli aggiornamenti sui nomi in corsa per le panchine vacanti.

E sono diciassette. Diciassette come i club di Serie A che hanno ufficialmente un allenatore in vista della prossima stagione, in un'estate che, da questo punto di vista, ha già provocato un'infinità di cambi e scossoni.

La diciassettesima squadra, per la cronaca, è il Torino. In poche ore i granata hanno prima ufficializzato la separazione con Ivan Juric (un segreto di Pulcinella) e poi l'arrivo dal Venezia del suo sostituto: Paolo Vanoli, ovvero l'uomo che ha appena riportato il Venezia in Serie A. Un altro segreto di Pulcinella.

Il mosaico, insomma, si sta per completare. Non mancano che tre squadre per arrivare alla fatidica quota venti. E poi, finalmente, l'approccio al prossimo campionato potrà definirsi completo, almeno da questo punto di vista.