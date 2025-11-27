Pubblicità
Alessandro Longoni MilanAlessandro Longoni Milan
Stefano Silvestri

Chi è Alessandro Longoni, il portiere del Milan ed eroe dell'Italia terza ai Mondiali Under 17

Il protagonista dello storico terzo posto degli azzurrini, massimo risultato nella storia della competizione, è stato Alessandro Longoni: è il portiere della Primavera rossonera.

La firma in calce sullo storico terzo posto dell'Italia Under 17 ai Mondiali di categoria è la sua: grazie alle parate di Alessandro Longoni gli azzurrini di Massimiliano Favo hanno battuto ai calci di rigore il Brasile, conquistando la medaglia di bronzo e ottenendo il miglior risultato di sempre nella competizione.

Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, le due nazionali si sono ritrovate faccia a faccia dal dischetto per decidere la terza e la quarta piazza dei Mondiali. E Longoni ha di fatto regalato la vittoria all'Italia, respingendo prima l'esecuzione di Pacheco e poi quella di Luis Eduardo.

Ma chi è Longoni? Dove gioca l'eroe del terzo posto azzurro a 38 anni di distanza dal quarto (ma allora il Mondiale era Under 16) del 1987? Tutto sul portierino che in Qatar ha fatto la differenza per gli azzurrini.

  • CHI È ALESSANDRO LONGONI

    Nato a Como il 31 gennaio del 2008, Longoni non è ancora maggiorenne: ha 17 anni e tra un paio di mesi ne compirà 18. Di mestiere, appunto, fa il portiere. E la sua squadra non è una qualsiasi: gioca infatti nel Milan.

    Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Longoni milita nella Primavera del Milan: a partire da quest'anno è stato aggregato alla rosa di Giovanni Renna, che lo schiera abitualmente come titolare.

    L'ultima presenza in campionato di Longoni risale allo scorso 25 ottobre e al roboante 7-2 contro il Cesena: dopodiché il giovane portiere ha abbandonato momentaneamente il Milan, salendo assieme al resto della truppa azzurra sull'aereo per il Qatar.

  • IN PANCHINA COL MILAN FUTURO

    Prima di diventare grande protagonista con la maglia dell'Italia Under 17 ai Mondiali di categoria, Longoni si era già preso una bella soddisfazione quest'anno: quella di essere aggregato alla rosa del Milan Futuro, che quest'anno gioca in Serie D dopo la retrocessione dalla C.

    A settembre Massimo Oddo lo ha portato con sé in panchina in un paio di occasioni: prima contro il Leon e poi contro il Chievo, sempre in casa. La prima partita è finita 2-2, la seconda ha visto i rossoneri imporsi per 3-2 contro i veneti.

  • Alessandro Longoni ItaliaGetty Images

    DALL'EUROPEO AL MONDIALE

    Sono anni speciali per Longoni per questi motivi, ma non solo: nel 2024 anche lui è stato uno dei punti di forza principali dell'Italia Under 17 che, trascinata dall'altro gioiello milanista Francesco Camarda, ha conquistato gli Europei di categoria

    Il portiere del Milan ha giocato tre partite di quella competizione, subendo appena una rete: quella segnata dall'Inghilterra con Nwaneri, giocatore dell'Arsenal, nei quarti di finale. Gara in cui, come oggi, gli azzurrini si sono però imposti ai calci di rigore grazie a una parata del loro estremo difensore, bravissimo già durante i 90 minuti, su Harrison.

    Longoni non ha poi disputato né la semifinale contro la Danimarca né la finale contro il Portogallo, vinta 3-0 senza di lui, a causa di una commozione cerebrale rimediata proprio contro gli inglesi: tra i pali è andato Massimo Pessina, il portiere del Bologna che prima della sosta ha esordito in Serie A contro il Napoli.

  • IL SOGNO PRIMA SQUADRA

    Il sogno di Longoni, come tutti i ragazzi che giocano nella Primavera, è quello di fare il salto di qualità. Ovvero di compiere quello step che possa portarli a essere promossi in prima squadra. Magari non subito, ma a breve o medio termine.

    Il giovanissimo Alessandro, intanto, ha già respirato l'atmosfera dei grandi nell'estate del 2024: ha fatto parte della spedizione in Austria per un'amichevole contro il Rapid Vienna finita 1-1, esordio di Paulo Fonseca sulla panchina nerazzurra. In quell'occasione non è entrato in campo, lasciando spazio a Sportiello e Torriani.

    "Il primo allenamento a Milanello, con la Primavera, con la prima squadra e la prima convocazione per l’amichevole di Vienna sono ricordi che mi porterò dentro per sempre - ha raccontato qualche tempo fa in un'intervista ai canali social del Milan - Ma anche la firma del primo contratto, le prime presenze in Primavera e la vittoria agli Europei Under 17".

    Nonostante la giovane età, insomma, Longoni ha già parecchio da raccontare. Per il momento, le emozioni più grandi a livello di risultati le ha ottenute con le maglie delle selezioni giovanili dell'Italia. Ma il Milan se lo coccola e ha tutta l'intenzione di farlo crescere, confortato anche dalle notizie che arrivano dal Qatar.

