Chi è Alessandro Longoni, il portiere del Milan ed eroe dell'Italia terza ai Mondiali Under 17

La firma in calce sullo storico terzo posto dell'Italia Under 17 ai Mondiali di categoria è la sua: grazie alle parate di Alessandro Longoni gli azzurrini di Massimiliano Favo hanno battuto ai calci di rigore il Brasile, conquistando la medaglia di bronzo e ottenendo il miglior risultato di sempre nella competizione.

Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, le due nazionali si sono ritrovate faccia a faccia dal dischetto per decidere la terza e la quarta piazza dei Mondiali. E Longoni ha di fatto regalato la vittoria all'Italia, respingendo prima l'esecuzione di Pacheco e poi quella di Luis Eduardo.

Ma chi è Longoni? Dove gioca l'eroe del terzo posto azzurro a 38 anni di distanza dal quarto (ma allora il Mondiale era Under 16) del 1987? Tutto sul portierino che in Qatar ha fatto la differenza per gli azzurrini.