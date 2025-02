Chi affronta la Juventus agli ottavi di Champions League: le possibili avversarie in caso di qualificazione contro il PSV

La squadra di Thiago Motta ha vinto l'andata dei playoff e ora vuole conquistarsi la qualificazione ad Eindhoven: ma chi troverebbe negli ottavi?

Vantaggio di McKennie dopo la mezz'ora, pareggio dell'ex interista Perisic all'inizio del secondo tempo, quindi il guizzo decisivo targato Mbangula nel finale: così la Juventus ha vinto l'andata dei playoff di Champions League contro il PSV.

All'Allianz Stadium è finita 2-1, ed è un risultato che non lascia tranquilla la formazione bianconera in vista della partita di ritorno. Il PSV sogna la rimonta e l'impresa, la Juve non vuole passi falsi.

L'ambiente juventino, insomma, non è ancora proiettato agli ottavi di finale. Ma intanto è bene ricapitolare chi affronterebbero i bianconeri nel prossimo turno in caso di passaggio del turno contro il PSV.