Il tifoso più famoso al mondo avrà tutto pagato per il Mondiale 2026: 'Lumumba' viaggerà con il Congo DR

Le sue 'esibizioni' durante la Coppa d'Africa 2025 hanno fatto rapidamente il giro del mondo, diventando probabilmente il tifoso più conosciuto del pianeta. La fama di Michel Kuka Mboladinga è pronta a crescere esponenzialmente durante il Mondiale 2026, visto l'accesso del suo Congo DR alla fase finale del torneo e la decisione di inserirlo all'interno della delegazione per il viaggio in Stati Uniti, Canada e Messico.
Alla fine dello scorso anno il congolese Michel Kuka Mboladinga è diventato una star dei social per aver impersonato il padre della patria congolese Patrice Lumumba. La particolarità? Durante le partite della rappresentativa non si è mai mosso, diventando una statua vivente con le sembianze dell'ex primo ministro, nominato dopo il dominio coloniale belga e ucciso un anno dopo il suo insediamento.
La Repubblica Democratica del Congo ha accolto la richiesta dei giocatori e dei tifosi, inserendo Michel 'Lumumba' all'interno della delegazione che viaggerà in centro e nord america nelle prossime settimane: in questo modo Mboladinga avrà tutto pagato, dal vitto all'alloggio, dai biglietti per le partite ai visti per l'ingresso negli Stati Uniti.