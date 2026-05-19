Il tifoso più famoso al mondo avrà tutto pagato per il Mondiale 2026: 'Lumumba' viaggerà con il Congo DR

"Io mi considero il figlio piccolo di Patrice Emery Lumumba, sento di avere un legame di sangue con lui" aveva raccontato Mboladinga al canale Ebale Ya Mozindo nel corso del 2025.

"Il mio gesto è d’ispirazione e d’amore, che è anche amore per il lavoro che faccio. Io penso che tutti i congolesi siano felici di vedermi offrire il mio spettacolo. E con la mia performance io do anche forza ai giocatori della nazionale, quando mi vedono lì in tribuna si sentono spinti a dare tutto e a portarci alla vittoria".

Mboladinga si è sentito in dovere di impersonare Lumumba, considerando quanto l'ex primo ministro sia importante per il popolo del Congo DR: giudicato pericoloso per gli interessi minerari del governo europeo e nord-americano, fu assassinato dalle forze paramilitari del dittatore Mobutu, insediato e sostenuto soprattutto da Belgio e Stati Uniti e per trent'anni leader del regime autoritario presente nel paese.

Un’indagine parlamentare belga stabilì che il governo locale risultava “moralmente responsabile” della morte di Lumumba. A metà ani '70 la commissione del Senato USA scoprì che la CIA aveva provato a uccidere il leader congolese, fallendo.