Chi è Kevin Martins, il figlio di Oba Oba che fa il suo esordio con il Monza in Coppa Italia

Nesta manda in campo Kevin Martins per la partita di Coppa Italia contro il Brescia: sì, è il figlio dell'ex idolo interista Obafemi.

In una Serie A che può contare su diversi figli d'arte protagonisti, spera di poter essere protagonista anche Kevin Martins.

Per ora il giocatore del Monza scende in campo in Coppa Italia contro il Brescia, deciso però a cominciare a farsi conoscere anche in un palcoscenico d'elite come quello della massima serie italiana. Dove il padre ha avuto modo di essere idolo assoluto.

Martins. Quanti Martins hanno lasciato il segno in Serie A? Uno, ovviamente, e rispondeva al nome di Obafemi, meglio noto come Oba Oba. Velocità alle stelle e capriole per festeggiare i goal: chi ha vissuto il calcio quindici anni fa non lo ha certo dimenticato.