Kevin Filling, il giovane talento accostato al Manchester United che segue le orme del connazionale Isak

Idoneo a rappresentare sia la Svezia che il Senegal grazie alla nazionalità dei propri genitori, Filling è nato nella città svedese di Vasteras, circa 100 chilometri a ovest della capitale Stoccolma, nel novembre 2008. Il suo percorso calcistico è iniziato nell'IK Franke di Vasteras, ma all'età di 11 anni è passato al Vasteras SK, club locale di livello superiore che milita nella seconda divisione. È interessante notare che anche l'ex difensore dello United Victor Lindelof ha mosso i primi passi in questo club.

È lì che Filling ha attirato l'attenzione del più grande club di Stoccolma, l'AIK, e a 14 anni è entrato a far parte delle sue giovanili in vista del 2023. Ha fatto subito rapidi progressi, guadagnandosi spazio nell'Under 16 e Under 17 e segnando 10 goal in 14 partite nel 2023. Ha continuato la propria ascesa anche l'anno successivo, segnando 12 volte in 26 partite come giocatore stabile dell'Under 17.

Kevin è stato promosso nella squadra Under 19 all'inizio del 2025 e, dopo un breve prestito all'Enkopings SK (club partner di terza divisione), dove ha segnato una volta in sole tre presenze, a soli 16 anni è stato ritenuto pronto per un'opportunità dalla propria squadra di appartenenza.