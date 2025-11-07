Pubblicità
Kevin Filling NXGN GFX
Krishan Davis

Kevin Filling, il giovane talento accostato al Manchester United che segue le orme del connazionale Isak

L'AIK ha messo in mostra un nuovo gioiello: il non ancora diciassettenne attaccante Kevin Filling. In goal al debutto in prima squadra, piace in Premier League e in Bundesliga.

La Svezia vanta una storia moderna di cui andare fiera nella produzione di grandi attaccanti: da Henrik Larsson a Zlatan Ibrahimovic, passando per Alexander Isak e Viktor Gyokeres. Il sedicenne Kevin Filling è l'ultima sensazionale rivelazione di questa fucina di talenti, tanto da essere già stato accostato a un trasferimento in uno dei grandi club della Premier League. 

La sua carriera ad alti livelli è ancora agli inizi, ma dopo aver debuttato in estate il giovane calciatore dell'AIK è già finito sui giornali, finendo per essere accostato, tra gli altri, al Manchester United, uno dei club più importanti d'Inghilterra.

INEOS ha già dimostrato la propria spietatezza nella ricerca dei migliori giovani talenti in circolazione, assicurandosi un altro giovane prodigio scandinavo come Chido Obi dell'Arsenal, oltre al centrocampista maliano Sekou Kone. Intanto, ciò che è chiaro è che il calcio svedese ha tra le mani un altro grande talento.

  • GLI INIZI

    Idoneo a rappresentare sia la Svezia che il Senegal grazie alla nazionalità dei propri genitori, Filling è nato nella città svedese di Vasteras, circa 100 chilometri a ovest della capitale Stoccolma, nel novembre 2008. Il suo percorso calcistico è iniziato nell'IK Franke di Vasteras, ma all'età di 11 anni è passato al Vasteras SK, club locale di livello superiore che milita nella seconda divisione. È interessante notare che anche l'ex difensore dello United Victor Lindelof ha mosso i primi passi in questo club.

    È lì che Filling ha attirato l'attenzione del più grande club di Stoccolma, l'AIK, e a 14 anni è entrato a far parte delle sue giovanili in vista del 2023. Ha fatto subito rapidi progressi, guadagnandosi spazio nell'Under 16 e Under 17 e segnando 10 goal in 14 partite nel 2023. Ha continuato la propria ascesa anche l'anno successivo, segnando 12 volte in 26 partite come giocatore stabile dell'Under 17.

    Kevin è stato promosso nella squadra Under 19 all'inizio del 2025 e, dopo un breve prestito all'Enkopings SK (club partner di terza divisione), dove ha segnato una volta in sole tre presenze, a soli 16 anni è stato ritenuto pronto per un'opportunità dalla propria squadra di appartenenza.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    LA GRANDE OCCASIONE

    Alla fine di giugno, il manager Mikkjal Thomassen ha dato un grande voto di fiducia al giovane calciatore, schierandolo a sorpresa nella partita di campionato contro il Goteborg, acerrimo rivale cittadino dell'AIK.

    Quella scommessa ha dato ottimi frutti, poiché Filling ha segnato un goal al debutto, chiudendo praticamente la partita con la rete del 3-0 poco prima dell'intervallo.

    Spiegando la scelta di schierarlo titolare, Thomassen ha dichiarato: "Ha giocato perché si è allenato molto bene. Mi ha convinto". Riguardo al fatto che fosse un rischio, ha aggiunto: "Non è questione di osare. Oggi ho scelto la squadra migliore. Ho schierato la squadra più forte che avevo. Non teniamo conto dell'età. Kevin apporta qualità ed energia. Siamo molto impressionati da lui".

  • COME STA ANDANDO

    Il giorno successivo, l'AIK ha annunciato che il giovane Filling aveva firmato il suo primo contratto da professionista, che lo terrà nel club fino al giugno 2028.

    "È un sogno che si avvera - ha dichiarato Kevin - e ora non vedo l'ora di continuare la mia crescita per realizzare il mio prossimo sogno, ovvero vincere il campionato".

    Le prodezze realizzative di Filling, in ogni caso, non hanno portato a una svolta immediata: il giovane talento ha infatti rimediato un infortunio al ginocchio. Questo problema lo ha tenuto fuori dai campi per due mesi e da allora è tornato in campo con cautela, giocando solo una delle otto partite disputate dalla fine di agosto, anche se alla sua età può comunque ritenersi soddisfatto di un simile minutaggio.

    Filling ha comunque segnato il suo secondo goal in prima squadra con l'AIK in un altro momento euforico, di testa, al 96' contro i rivali del Brommapojkarna.

    A livello di nazionali, Filling fa già parte dell'Under 18 svedese e recentemente ha segnato una doppietta contro il Galles in un'amichevole. Inoltre ha già rappresentato l'Under 15, Under 16 e Under 17 e sembra destinato a debuttare nella nazionale maggiore in un futuro non troppo lontano.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    PUNTI DI FORZA PRINCIPALI

    I due goal segnati riflettono le qualità che Filling sta già dimostrando nonostante la giovane età. Il primo contro il Goteborg ha messo in mostra la sua velocità e il suo coraggio, il secondo ha confermato la sua abilità nel gioco aereo, essendo già alto 1,85 metri nonostante abbia ancora molti anni per crescere. Al debutto Kevin era chiaramente pronto per la battaglia fisica, avendo partecipato a numerosi duelli. Ma il talento dell'AIK ha anche la versatilità di giocare sulle fasce, spesso operando sul lato sinistro e tagliando verso l'interno.

    "Kevin è stato uno dei primi giocatori delle giovanili che ho notato quando sono arrivato e da allora il suo sviluppo è stato molto positivo - ha dichiarato Fredrik Wisur Hansen, responsabile dello scouting e del reclutamento dell'AIK, quando è stato annunciato il contratto di Filling - Con la sua velocità, intensità e aggressività naturale, è perfetto per il calcio che vogliamo giocare".

    In questa fase iniziale, Flling sembra anche avere la mentalità necessaria per arrivare al vertice. Thomassen ha rivelato dopo il gol dell'attaccante contro il Goteborg: "È molto ambizioso. È rimasto per mezz'ora dopo la fine dell'ultimo allenamento per esercitarsi nei tiri in porta. Si è assunto un'enorme responsabilità per il proprio sviluppo e ha fatto rapidi progressi".

  • Kevin Filling AIK 2025GOAL

    MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Attaccante dallo stile di gioco vivace che ama avere la palla tra i piedi, Filling deve probabilmente imparare a capire quando è il momento giusto per liberarsene, poiché a volte tende a strafare, perdendo il possesso o finendo in vicoli ciechi.

    Anche l'infortunio piuttosto grave subito all'inizio della sua carriera da professionista è motivo di preoccupazione, sollevando dubbi sul fatto che il giovane sia già pronto per affrontare i rigori del calcio o se invece abbia bisogno di un inserimento più graduale. Il modo in cui è stato gestito dal suo ritorno in campo suggerisce che il suo club ne sia consapevole.

    Com'è del resto prevedibile all'età di 16 anni, Filling è ancora piuttosto acerbo e ha una tecnica un po' grezza. Tutto questo, naturalmente, migliorerà con il progredire del suo sviluppo.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-SUIAFP

    IL NUOVO ISAK?

    Sebbene non possa diventare esattamente lo stesso tipo di attaccante del suo connazionale, ci sono sicuramente abbastanza parallelismi tra le carriere e lo stile di gioco di Filling e di Alexander Isak per fare un confronto. L'AIK, non a caso, spera che questo sia il livello che il giovane prodigio potrà raggiungere negli anni a venire.

    Anche Isak ha iniziato la sua carriera all'AIK, essendo nato e cresciuto nel quartiere Solna di Stoccolma, dove ha sede il club. Ha trascorso 12 anni con la squadra della propria infanzia, scalando le gerarchie prima di entrare nel vivaio del Borussia Dortmund a 17 anni.

    Come Filling, Isak è un attaccante capace di portare palla con grande pericolosità e di mantenere la calma davanti alla porta. Entrambi sono anche ottimi finalizzatori. Il 26enne del Liverpool è inoltre abile nel tempismo delle azioni e nel creare pericoli in area di rigore. Filling dovrà ancora crescere di qualche centimetro per eguagliare il metro e 93 di Isak, ma sembra destinato a diventare un giocatore ancora più fisico, non dissimile da Gyokeres.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    IL FUTURO

    Filling compirà 17 anni alla fine di novembre: seguirà nuovamente le orme di Isak e farà un salto anticipato in uno dei cinque campionati più importanti d'Europa? In questa fase, sembra trattarsi di un caso di fumo negli occhi: il nome dello United è stato menzionato, ma apparentemente senza troppi riscontri.

    Ad agosto alcuni media svedesi hanno riferito che due grandi club della Premier League, United e Tottenham, stavano seguendo Filling, valutato 3 milioni di euro, anche se nessuno dei due avrebbe potuto ingaggiarlo fino a novembre 2026, quando il giovane calciatore compirà 18 anni: lo impongono le regole della Brexit. Il piano del primo era presumibilmente quello di cederlo in prestito al Losanna, di proprietà dell'INEOS, in Svizzera, mentre gli Spurs lo avrebbero immediatamente rimandato all'AIK.

    Dopo settimane di silenzio, alla fine di ottobre i media tedeschi hanno riferito che lo United era in "trattative concrete" per il giocatore già per gennaio, nonostante l'interesse di club della Bundesliga. Ma questa ipotesi è stata rapidamente smentita dalla stampa svedese. Sembra infatti che l'AIK non sia disposto a venderlo così presto e ora valuti l'attaccante circa 5 milioni di euro. Anche l'Aston Villa ha manifestato il proprio interesse, ma così come lo United non sembra disposto a soddisfare il nuovo prezzo richiesto, nonostante siano stati inviati degli osservatori a vederlo.

    Cosa ne pensa il giocatore di tutto questo? "Non ne so molto - ha detto recentemente - Sono concentrato sull'AIK ed è lì che ripongo tutta la mia attenzione. Voglio conquistare un posto da titolare e fare del mio meglio in ogni partita e in ogni occasione che mi si presenta".

    Probabilmente è una posizione saggia da assumere: dal punto di vista di Filling non c'è davvero alcuna fretta. Se continuerà sulla sua attuale traiettoria, l'élite europea terrà d'occhio i suoi progressi e inevitabilmente, prima o poi, un grande trasferimento arriverà davvero.

