"Mi fa incazz***": Chevalier dice di essere stato "dipinto come un fascista per un like involontario"

Verso le 4 del mattino, Chevalier, esausto e furioso, ha pubblicato un post su Instagram per chiarire la situazione.

"Ho visto cosa si diceva su di me riguardo al fatto che avessi messo un like a un post su Instagram con una posizione politica che ovviamente non condivido" ha scritto. "Non sto cercando di convincervi, ma è scoraggiante sapere che, scorrendo la pagina e mettendo inconsapevolmente un like a un post, ti viene comunicato che la tua immagine è stata completamente rovinata per un'azione accidentale. Mi fa arrabbiare. Il danno è fatto e il dado è tratto. Avete cercato di dipingermi come un fascista, e non avete preso di mira solo me, ma tutta la mia famiglia".

Il portiere ha poi espresso la sua frustrazione per essere stato ridotto a una caricatura politica:

"Non mi metterò mai nella posizione di vittima, ma il limite è stato superato, e di molto. Inoltre, alcune persone stanno usando questo episodio per giustificare le mie mediocri prestazioni sportive, pur non avendo alcuna comprensione del ruolo del portiere. Sono le stesse persone dell'inizio e sembrano divertirsi. Comunque. Volevo scusarmi per il disagio causato, perché in fin dei conti sono io il responsabile. Ho sempre cercato di essere una brava persona nella mia vita quotidiana e in campo, e continuerò a farlo. Non mi capita spesso di parlare apertamente, ma oggi era necessario perché il mondo in cui viviamo sta andando alla deriva.

"Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto spiegarmi su questa questione completamente assurda sui social media".