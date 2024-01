Cher Ndour lascia il PSG: ufficiale la cessione del classe 2004

Il 19enne centrocampista italiano lascia in prestito il PSG e si trasferisce al Braga: il club lusitano ha annunciato l'arrivo in prestito.

Niente Italia per Cher Ndour. Il gioiello classe 2004 cresciuto tra Brescia e Benfica lascia il Paris Saint-Germain, ma solo in prestito.

Accostato al Cagliari e ad alcuni club di Serie B tra cui Sampdoria e Palermo, Ndour torna il Portogallo, ma questa volta per vestire la maglia del Braga fino al termine della stagione.

Il club lusitano ha ufficializzato l’arrivo del talento bresciano con la formula del prestito.

Un’occasione per poter maturare e crescere in un club che può garantirgli maggiore continuità di impiego e minutaggio superiore rispetto a quella di Luis Enrique.

Nelle scorse settimane Ndour ha debuttato in Ligue 1 e poi da titolare in Coppa di Francia con la maglia del club parigino.

Ora un’opportunità per dimostrare tutto il proprio valore e conquistare la conferma, a partire dalla prossima estate, nella rosa per Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione.