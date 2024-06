Il Chelsea sfida la Juventus: Nico Williams nel mirino dei 'Blues'

Anche il Chelsea piomba su Nico Williams: è sfida alla Juventus per il giovane attaccante di Spagna e Athletic Bilbao.

È il nome del momento, reduce da una prestazione da sogno in grado di far ammattire Di Lorenzo: Nico Williams dominante, non solo in Spagna-Italia ma anche per ciò che concerne il calciomercato.

Il suo profilo è balzato in vetta alle varie liste di gradimento dei maggiori club europei: tra questi figura anche il Chelsea, pronto a fare sul serio per il classe 2002 nativo di Pamplona.

Una concorrente di tutto rispetto per la Juventus, altra società accostata a Nico Williams nelle ultime ore.