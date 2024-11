La marea Chelsea affonda il Noah in Conference League: 6-0 solamente nel primo tempo

Chiamata così in onore di Noè e della montagna a cui è legata la leggenda dell'arca, il Noah non ha avuto scampo a Stamford Bridge.

Il Chelsea, in Conference League, è la squadra da battere. Nessuno sembra essere all'altezza della squadra di Maresca, sia sulla carta, sia per i risultati che stanno riportando i Blues ad avere una voce forte anche in Premier League. Quando il sorteggio ha portato la matricola Noah nella tela dei londinesi, ci si aspettava una goleada nel match del 7 novembre. Detto fatto.

Per la prima volta in un torneo europeo, la squadra armena del Noah è stata spazzata via dalla marea Chelsea, capace di segnarei sei reti solamente nel primo tempo. Noah come Noè, il patriarca biblico dell'arca, che secondo i testi sacri si sarebbe arenata sui Monti Ararat, proprio al confine tra Armenia e Turchia.

Ed il Noah, come l'arca del fantasioso racconto biblico, si è arenata contro il Chelsea, dopo due buone gare nel girone di Conference, in cui aveva battuto il Mlada e perso di misura contro il Rapid Vienna. A Stamford Bridge, però, non c'è stato verso di uscire tra gli applausi dopo il primo goal subito al 12'.