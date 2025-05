Chelsea-Manchester United dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Chelsea vs Manchester United

Chelsea e Manchester United si affrontano nella 37ª giornata di Premier League: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

180 minuti alla fine della Premier League e un traguardo qualificazione in Champions League da conquistare per il Chelsea di Enzo Maresca.

Nella penultima giornata di campionato i Blues affrontano a Stamford Bridge il Manchester United, che ormai non ha più nulla da chiedere al proprio campionato ma è proiettato alla finale di Europa League contro il Tottenhem.

Il Chelsea attualmente è quinto in classifica, ultimo posto utile per andare in Champions League, con 63 punti (gli stessi dell’Aston Villa) e nel turno precedente ha perso contro il Newcastle. Il Manchester Uinted invece è sedicesimo con 39 punti e ha perso le ultime due partite di Premier League.

