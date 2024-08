Chelsea-Manchester City dove vederla: Sky, DAZN o Now? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Chelsea vs Manchester City

Subito big match, il maestro Guardiola contro l'allievo Maresca. Chelsea contro City: dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi.

Premier League, subito un big match. Il Chelsea, deciso a cancellare annate deludenti, affronta i Campioni in carica del Manchester City, ancora una volta in prima fila per conquistare il campionato inglese sotto la guida di Pep Guardiola.

Se Guardiola è il maestro, Enzo Maresca è l'allievo, scelto dal Chelsea per guidare il club dopo aver riportato il Leicester nella massima serie. Una grande prima prova di Premier per il tecnico italiano, che proverà a sconvolgere immediatamente il calcio britannico.

Il Manchester City viene dalla vittoria in Community Shield contro i cugini del Manchester United (ai rigori), mentre il Chelsea da qualche anno non incrementa il proprio palmares nonostante spese folli.

Dove vedere Chelsea-Manchester City? In questa pagina tutte le info essenziali per la prima partita di Premier League 2024/2025.