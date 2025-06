Chelsea-Los Angeles FC probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Palmer, Jackson, Giroud e Lloris

Chelsea vs Los Angeles FC

Mondiale per Club

Esordio al Mondiale per Club per il Chelsea, che sfida il Los Angeles FC di Lloris e Giroud: le scelte di formazione di Maresca e Cherundolo.

Prende il via il gruppo D del Mondiale per Club. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta si sfidano il Chelsea e il Los Angeles FC, con questi ultimi che proveranno a sfruttare il fatto di giocare proprio negli Stati Uniti per sovvertire il pronostico.

Si tratta della prima partita valida per la prima giornata del raggruppamento, che verrà completata nella notte da Flamengo-Esperance Tunisi. Chelsea favorito per il passaggio del turno da prima in classifica, LAFC che sulla carta si giocherà la seconda piazza finale con i brasiliani.

Come scenderanno in campo Chelsea e Los Angeles FC nella gara che si giocherà questa sera, lunedì 16 giugno, alle 21? Le scelte di formazione di Enzo Maresca e Steve Cherundolo.