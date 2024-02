Chelsea-Liverpool 0-1: van Dijk al 118' regala la Carabao Cup ai Reds

I Reds si impongono a due minuti dai rigori e conquistano il trofeo succedendo al Manchester United: è il loro decimo trionfo.

La Carabao Cup va al Liverpool. Come due anni fa non bastano 90 minuti per decretare il campione della seconda coppa inglese per importanza. La differenza è una: questa volta il Chelsea non cede ai rigori.

L'epilogo di una finale combattuta, equilibrata e piena di episodi arriva al 118': Tsimikas mette in mezzo un pallone dalla bandierina, van Dijk svetta nell'area del Chelsea e con un colpo di testa batte Petrovic pescando l'angolo più lontano.

Troppo scarso il tempo a disposizione della squadra di Pochettino, che non riesce più a reagire dopo un simile colpo al mento: ad alzare la Carabao Cup è il Liverpool.