Il Chelsea mette le mani su Kellyman: affare da 22 milioni di euro

Nuovo colpo in entrata per il Chelsea: in arrivo Kellyman dall'Aston Villa, dove invece si trasferirà Maatsen.

In attesa che la sessione del calciomercato estivo apra ufficialmente i battenti, il Chelsea pone le basi per il puntellamento della rosa che nella prossima stagione sarà impegnata anche in Europa, precisamente in Conference League.

Colpo in prospettiva per i 'Blues', pronti a versare 19 milioni di sterline (poco più di 22 milioni di euro) nelle casse dell'Aston Villa per il cartellino di Omari Kellyman, attaccante di 18 anni.

Un nuovo elemento da svezzare al meglio per il tecnico Enzo Maresca, approdato sulla panchina del club londinese al posto di Mauricio Pochettino e dopo aver riportato il Leicester in Premier League.