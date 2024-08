Chelsea-Inter dove vederla: Sportitalia, DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultimo appuntamento prima dell'esordio in Serie A per i nerazzurri di Simone Inzaghi, di scena a Londra: dove vederla in tv e streaming e formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. L'ultima amichevole dell'Inter prima dell'inizio del campionato va in scena allo Stamford Bridge, a Londra, contro il nuovo Chelsea allenato dal tecnico italiano Enzo Maresca I campioni d'Italia sfideranno i Blues nell'ultima uscita che precede il debutto in campionato a Marassi contro il Genoa, fissato per sabato 17 agosto. Dopo la sconfitta con l’Al-Ittihad, i nerazzurri vanno a caccia di conferme sotto il punto di vista del gioco e della condizione atletica, con le gambe che dovranno girare a pochi giorni dall’esordio in una gara ufficiale. Di fronte il Chelsea di Maresca, reduce dalla promozione con il Leicester in Premier League e alla grande chance sulla panchina dei Blues. Finora l’Inter ha conquistato tre vittorie nelle prime tre uscite, contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas, prima del pari contro il Pisa di Filippo Inzaghi e la sconfitta a Monza contro l’Al-Ittihad firmata dalla doppietta di Diaby. Inzaghi dovrà fare particolare attenzione alla questione infortuni, con De Vrij che si è fermato per un risentimento muscolare a ridosso del fischio finale: si tratta del quarto stop dopo Taremi, Zielinski e Arnautovic. Di seguito tutte le informazioni su Chelsea-Inter dell'11 agosto: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto