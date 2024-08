Il Chelsea ha 20 giocatori fuori rosa, tra cui Sterling. Per loro è finita: "Non mi importa se hanno un contratto di vent'anni"

Maresca lascia fuori tutti i giocatori che non rientrano più nel progetto, si allenano a parte: "Sterling? Preferisco diversi tipi di ali".

Ventuno giocatori si allenano agli ordini di Maresca per preparare le gare del Chelsea 2024/2025. Gli altri venti? Sono a caccia di un'opportunità di mercato, così da non rischiare di rimanere in tribuna almeno fino al prossimo gennaio.

Al Chelsea si sta vivendo un'incredibile e assurda situazione, che vede metà dei giocatori sotto contratti fuori dal progetto di Maresca. Tra loro nomi importanti come Chilwell e soprattutto Sterling, il più pagato della rosa dei Blues che ha le porte chiuse in faccia.

Mercato in continua evoluzione per il Chelsea, che il 21 agosto ha chiuso per Joao Felix, ritornato ufficialmente ai Blues, cedendo all'Atletico Madrid Gallagher. Con la stagione già iniziata e un k.o su uno contro il Manchester City, i dubbi sulla squadra di Maresca sono tanti, soprattutto in virtù della gestione dei giocatori sotto contratto.