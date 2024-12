Chelsea-Fulham dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni del Boxing Day

Boxing Day con la partita tra Chelsea e Fulham: Derby di Londra il 26 dicembre, dove vederlo in diretta tv e streaming.

Come ogni anno, il 26 dicembre fa rima con Boxing Day. A Londra si gioca una delle partite più interessanti, il Derby tra il Chelsea lanciatissimo di Maresca e un Fulham in top dieci con il desiderio di lottare per l'Europa, magari approfittando di settimane (o mesi) difficili per alcune big.

Sia Fulham che Chelsea sono imbattute nelle ultime cinque partite di Premier League 24/25, ma i primi hanno ottenuto quattro pareggi e una vittoria, l'esatto contrario dei Blues di Maresca.

Derby del West London, la gara ha visto vincitrice quasi sempre il Chelsea, mentre il Fulham ha ottenuto il successo in pochissime occasioni. La speranza dei tifosi Cottagers è che il dato possa essere incrementato in questo dicembre.