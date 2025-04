Enzo Maresca ha rifiutato di chiarire il futuro di Jadon Sancho al Chelsea ma ha affermato che l'ala "potrebbe fare meglio" a Stamford Bridge.

Articolo continua sotto

Articolo continua sotto

Articolo continua sotto

L'articolo prosegue qui sotto

Segui GOAL su WhatsApp! 🟢📱

Non sta andando come previsto l'esperienza in prestito di Sancho al Chelsea. Arrivato a Stamford Bridge l'estate scorsa dal Manchester United, l'inglese non sta convincendo.A parlare di lui è stato Enzo Maresca, tecnico dei Blues, che però ha preferito non sbilanciarsi sul futuro del calciatore.Nel suo contratto, c'è una clausola che se pagata dal Chelsea, prevede il ritorno di Sancho al Manchester United.