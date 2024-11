Chelsea-Arsenal dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby londinese in Premier League: un Chelsea incostante ospita un Arsenal in piena crisi. Dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

In Premier League è tempo di un altro derby londinese: allo Stamford Bridge il Chelsea di Enzo Maresca, incostante in campionato, ospita l'Arsenal di Mikel Arteta, reduce dalla sconfitta in Champions League in casa dell'Inter. Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica dopo 10 giornate: 18. Ma a essere in piena crisi è l'Arsenal, che fino a poche settimane fa contendeva il primato a Liverpool e Manchester City ma negli ultimi turni ha racimolato appena un punto sui 9 a disposizione. Ecco dunque tutte le informazioni utili su Chelsea-Arsenal: quando si gioca, dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni. L'articolo prosegue qui sotto