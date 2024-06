Chelsea a un passo da Adarabioyo: battuto il Newcastle, sarà il primo acquisto per Maresca

Il centrale del Fulham, accostato anche al Milan negli scorsi mesi, sta per accasarsi ai Blues: il suo contratto va in scadenza il 30 giugno.

Al Chelsea sono di nuovo giorni di grandi manovre. In panchina, dove Enzo Maresca non necessita che dell'ufficialità per diventare a tutti gli effetti il nuovo manager, ma anche in campo. O meglio: sul mercato.

Il primo acquisto dei Blues in vista della prossima stagione che dovrà essere quella del riscatto, è quasi realtà, come rivela Fabrizio Romano: Tosin Adarabioyo, centrale del Fulham accostato negli scorsi mesi anche al Milan.

Sarà dunque lui il primo regalo della dirigenza del Chelsea al tecnico italiano, scelto come successore di Mauricio Pochettino dopo aver riportato in Premier League il Leicester City.