Che ore sono a Riyadh? In Arabia Saudita è inverno o estate? Quanti gradi ci sono? Fuso, temperatura e differenza con l'Italia

Quante ore di differenza ci sono tra Italia e Arabia Saudita, la stagione e quando si giocano le partite della Supercoppa a Riyadh in base al fuso.

Alzi la mano chi, guardando le partite che si giocano in altri continenti, non si arma di cellulare e cerca su 'Google' info su clima, orario e simili.

Succederà anche ai tifosi di Atalanta, Inter, Juventus e Milan - nonché a tutti gli appassionati di calcio - in occasione della Final Four della Supercoppa Italiana 2025, che si svolgerà in Arabia. Più precisamente a Riyadh.

Di seguito, tutto ciò che c'è da sapere sulle differenze in questione tra il nostro Paese e quello saudita: fuso, stagione, gradi di temperatura e che ore sono da noi e lì mentre Lookman, Lautaro, Vlahovic, Morata e soci sono in campo per contendersi il trofeo.