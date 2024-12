Cagliari vs Atalanta

I nerazzurri sono in testa alla classifica in solitaria e nel pomeriggio di sabato hanno l'occasione di prendere il largo sulle avversarie.

Mancano poco più di dieci giorni al Natale ma in casa Atalanta si pensa già al regalo perfetto: la sfida di Cagliari potrebbe rivelarsi un'occasione ghiotta per allungare sulle inseguitrici in classifica, affrontando poi il periodo festivo con la massima tranquillità.

I nerazzurri possono contare anche sul fatto che a chiudere la 16esima giornata di Serie A sarà il big match tra Lazio e Inter, due delle formazioni che distano solo tre punti in classifica.

La squadra guidata da Gian Piero Gasperini, nonostante la sconfitta europea contro il Real Madrid, ha dimostrato ancora una volta - se mai ce ne fosse stato bisogno - la dimensione da 'grande' che ormai ha acquisito da diversi anni a questa parte.