Cosenza vs Palermo

L'ex veneziano ha già segnato due volte e fornito un assist. E il Palermo è tornato a vincere dopo cinque partite, battendo 3-0 il Cosenza.

A Palermo si aspettavano questo da Joel Pohjanpalo, nel momento in cui lo hanno prelevato dal Venezia negli ultimi giorni del mercato invernale: un impatto forte, immediato. E il centravanti finlandese non sta tradendo le aspettative.

Pohjanpalo è andato a segno anche oggi pomeriggio, nella gara che è coincisa con il ritorno alla vittoria della formazione di Alessio Dionisi dopo quattro delusioni consecutive: 3-0 a Cosenza.

Una rete, quella del San Vito-Marulla, che non ha solo aiutato i rosanero a uscire dalle secche di un periodo durissimo: ha confermato come l'ex veneziano possa essere rappresentato quasi un lusso per la categoria.