Che fine ha fatto Roberto Soriano: tra le voci sulla Sampdoria e un futuro ancora indefinito

L'ex centrocampista di Torino e Bologna non gioca ormai da un anno: "Ho preferito mettermi a posto il ginocchio". Occhio all'opzione Samp.

Il mercato invernale si è chiuso giovedì 1° febbraio, ma non per tutti. I calciatori senza squadra, ad esempio, potranno trattare e firmare ancora per una ventina di giorni: fino al 25 febbraio, per la precisione.

Tra coloro che non hanno una squadra c'è uno che la Serie A la conosce piuttosto bene: Roberto Soriano. Lui, l'ex centrocampista della Sampdoria, del Torino, del Bologna. Esperienza allo stato puro e pure qualche goal nel proprio fucile.

Eppure Soriano non gioca da un bel po'. Da parecchio, a volerla dire tutta. Un caso che ricorda quello di un altro ex Samp e Toro come Simone Zaza, lontano dal calcio ormai da quasi due anni.