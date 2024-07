La Champions League è ricominciata e c'è già la prima sorpresa: la rappresentante di Andorra

Primo turno di Champions concluso con il sorprendente passaggio del turno del Santa Coloma, club di un paesino di 3.000 anime.

Anno dopo anno la Champions, l'Europa League e la ancora neonata Conference League regalano importanti storie di piccoli club in grado di superare sè stessi e andare oltre il proprio complicato essere lontani anni luce dalle medie e grandi realtà del continente.

La creazione della Conference - che ha riportato a tre le competizioni europee due decenni dopo l'addio alla Coppa delle Coppe - ha sicuramente aiutato tanti club provenienti dalle realtà di più basso lignaggio, permettendolo di giocare i gironi di un torneo continentale in caso di eliminazione dai preliminari di Champions ed Europa League, o ancora meglio di avanzare nella stessa partendo proprio dalle prime fasi.

Non è ancora chiaro se per la prima volta Andorra avrà una propria rappresentativa in uno dei tre gironi europee, ma quanto fatto dall'UE Santa Coloma è un primo passo importante per fare la storia. Sembra essere proprio l'estate della svolta per il micro-stato.