Champions League in tv gratis il mercoledì: quale partita si può vedere in diretta in chiaro e streaming. Dove guardare la gara

Quale partita di Champions League è visibile in diretta tv gratis in questo turno europeo? Come guardare il torneo anche in streaming.

In ognuna delle otto giornate della fase campionato di Champions League, ovvero il girone unico introdotto per la stagione 2023/2025, è prevista la trasmissione di una gara in diretta gratis e in chiaro.

Settimana dopo settimana, infatti, è possibile vedere una gara di Champions senza avere alcun abbonamento, semplicemente accendendo la tv sul digitale terrestre o utilizzando sito e app corrispettiva.

I diritti della Champions League 24/25 appartengono per la maggior parte a Sky, che dà comunque la possibilità di trasmettere una partita in chiaro su TV8. In più, in ogni turno, è prevista una gara in esclusiva su Prime Video.