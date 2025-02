Champions League in chiaro, scelta la partita del playoff che sarà trasmessa in diretta

Come da accordi, una gara del playoff di Champions sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro: si tratta della sfida tra Celtic e Bayern Monaco.

Lo spettacolo della Champions League entra sempre più nel vivo. Terminata la fase campionato, inizia la fase a eliminazione diretta con i playoff che mettono in palio un posto negli ottavi di finale. I playoff, ricordiamo, coinvolgono le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto nella classifica finale: le prime otto in graduatoria (tra queste anche l’Inter, unica italiana) hanno invece già ottenuto di diritto il pass agli ottavi. Tra le tre squadre che parteciperanno al playoff ci sono anche tre italiane: Atalanta, Milan e Juventus. Il Bologna invece è stato eliminato. Ma dove vedere gli incontri? Come da accordo, una gara del playoff sarà trasmessa in chiaro: si tratta di Celtic-Bayern Monaco. L'articolo prosegue qui sotto