Champions League 2024/25, si parte martedì 9 e domenica 10 luglio: in campo anche la Virtus, per la prima volta

Nuova stagione di Champions League al via con il primo turno preliminare: ad agosto il sorteggio per le cinque italiane.

Un mese e mezzo dopo la vittoria, ennesima, del Real Madrid, riparte la Champions League. Al via l'edizione 2024/2025, che vedrà i Blancos di Ancelotti ancora una volta favoriti assoluti per aumentare il proprio incredibile dato di 15 trofei e le varie Manchester City, Bayern Monaco e Liverpool - ma non solo - in campo per cercare di mettere i bastoni tra le ruote alle Merengues.

Come ogni inizio estate, la Champions League - rinnovata dalla fase a gironi, ora composta da un gruppo unico - parte con il primo turno preliminare, in cui le formazioni qualificate provenienti dai campionati con più basso ranking d'Europa provano a raggiungere il secondo, in cui esordiranno club come Dinamo Kiev e Fenerbahce, quest'ultima attualmente nelle mani di Mourinho.

Nel primo turno di Champions, che prende il via martedì 9 e domenica 9 luglio con le partite d'andata, ci sarà anche una nuova rappresentante per San Marino, ovvero i Campioni in carica del torneo locale, l'Associazione Calcio Virtus.