Champions e Serie A, la Juventus ha davanti un mese e mezzo con quasi solo grandi partite

Prima di Cagliari la Juventus era una delle squadre più in forma sia a livello di prestazione che di risultato, con 6 vittorie nelle precedenti sette gare tra cui gli scontri diretti con Bologna e Roma.

La sconfitta di Cagliari invece cambia un po' le prospettive future e il "giudizio" sulle ultime settimane. Dopo il doppio successo con Bologna e Roma, i bianconeri avevano davanti cinque gare contro squadre della parte destra della classifica, ovvero Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Era l'occasione quindi per migliorare la classifica ma l'ha fatto solo in parte.

Dieci punti su quindici conquistati in questo filotto di partite, con più di un rimpianto per come sono andate le cose sia contro il Lecce (1-1 all'Allianz Stadium) sia contro il Cagliari (1-0 per i rossoblù).