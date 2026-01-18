Pubblicità
Andrea Ajello

Champions e Serie A, la Juventus ha davanti un mese e mezzo con quasi solo grandi partite

Dopo settimane in cui la Juventus aveva sulla carta un calendario abbordabile, per i bianconeri inizia un periodo pieno di grandi sfide tra campionato, Champions ma anche la Coppa Italia.

Lo sapevano Luciano Spalletti e la Juventus che il periodo appena passato poteva essere molto importante per mettere di fila una serie di vittorie e salire in classifica.

Obiettivo raggiunto? Solo in parte, perché i cinque punti persi tra Lecce e Cagliari hanno reso il momento dei bianconeri meno positivo di come sarebbe potuto essere, considerando soprattutto le prestazioni.

Adesso invece inizia una nuova fase della stagione per la Juventus, con il ritorno della Champions League, partite ogni tre giorni e soprattutto un calendario decisamente "differente". 

  • 10 PUNTI SU 15: I RIMPIANTI DELLA JUVENTUS

    Prima di Cagliari la Juventus era una delle squadre più in forma sia a livello di prestazione che di risultato, con 6 vittorie nelle precedenti sette gare tra cui gli scontri diretti con Bologna e Roma.

    La sconfitta di Cagliari invece cambia un po' le prospettive future e il "giudizio" sulle ultime settimane. Dopo il doppio successo con Bologna e Roma, i bianconeri avevano davanti cinque gare contro squadre della parte destra della classifica, ovvero Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Era l'occasione quindi per migliorare la classifica ma l'ha fatto solo in parte.

    Dieci punti su quindici conquistati in questo filotto di partite, con più di un rimpianto per come sono andate le cose sia contro il Lecce (1-1 all'Allianz Stadium) sia contro il Cagliari (1-0 per i rossoblù). 

  • SFIDE DECISIVE IN CHAMPIONS LEAGUE

    Già a partire dalla prossima partita la squadra di Spalletti si gioca tanto; i bianconeri ripartono in Champions infatti avendo un primo match point per la qualificazione ai  playoff.

    Vincendo mercoledì contro il Benfica di José Mourinho la Juve andrebbe a 12 punti, quindi certa di proseguire. Se non sarà così avrà poi l'occasione di qualificarsi nell'ultima giornata a fine gennaio, quando la vecchia signora andrà in trasferta contro il Monaco. 

  • ARRIVA IL NAPOLI

    In mezzo alle due sfide di Champions League ci sarà il big match in campionato contro il Napoli di Antonio Conte, in programma domenica 25 gennaio all'Allianz Stadium.

    Spalletti sognava il sorpasso proprio nello scontro diretto ma dopo la sconfitta con il Cagliari potrà al massimo avvicinarsi alla sua ex squadra. Gara che aumenta ancora più di importanza per la Juventus, che deve subito ripartire dopo il ko. 

  • IL CALENDARIO DELLA JUVE FINO A MARZO

    Queste saranno le prime di una lunga lista di partite contro squadre di alto livello. L'unica "eccezione" è il Parma, squadra che la Juventus affronterà a inizio febbraio, in trasferta, e dove comunque l'anno scorso perse. 

    Poi ci saranno i quarti di finale contro l'Atalanta, sempre in trasferta, la gara contro la Lazio, il big match a San Siro con l'Inter, arriverà il Como di Fabregas per chiudere con lo scontro diretto contro la Roma all'Olimpico.

    • Juventus-Benfica
    • Juventus-Napoli
    • Monaco-Juventus
    • Parma-Juventus
    • Atalanta-Juventus (Coppa Italia)
    • Juventus-Lazio
    • Inter-Juventus
    • Juventus-Como
    • Roma-Juventus
