Champions e Serie A, la Juventus ha davanti un mese e mezzo con quasi solo grandi partite

Lo sapevano Luciano Spalletti e la Juventus che il periodo appena passato poteva essere molto importante per mettere di fila una serie di vittorie e salire in classifica.
Obiettivo raggiunto? Solo in parte, perché i cinque punti persi tra Lecce e Cagliari hanno reso il momento dei bianconeri meno positivo di come sarebbe potuto essere, considerando soprattutto le prestazioni.
Adesso invece inizia una nuova fase della stagione per la Juventus, con il ritorno della Champions League, partite ogni tre giorni e soprattutto un calendario decisamente "differente".