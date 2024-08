Champions 2024/25, quando esce il calendario? Dopo il sorteggio bisognerà attendere per conoscere il quadro completo

Quando esce il calendario del girone di Champions con date, orari e partite in casa e in trasferta di Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Bologna.

Trentasei squadre, di cui cinque italiane. La nuova Champions League, annata 2024/2025, rivoluziona trent'anni di format, superando gli otto gironi per uno unico in stile classifica di campionato.

Ogni squadra affronta otto partite e otto avversarie (due per ogni fascia del sorteggio), dunque solamente quattro match in casa e quattro in trasferta. Se una squadra affronta un'avversaria in casa, insomma, non affronterà la stessa anche in trasferta.

Il sorteggio del 29 agosto, ore 18:00, definisce quali saranno le otto avversarie di ogni squadra qualificata alla Champions, ma per conoscere il calendario, le date, gli orari e quali partite si disputeranno in casa e quali in trasferta bisognerà attendere i giorni successivi.