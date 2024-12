Cerimonia Golden Boy 2024: data, orario e dove vederla in tv e streaming

Tutte le info sulla cerimonia di consegna del Golden Boy 2024, vinto da Lamine Yamal: orario e dove vederla in tv e streaming.

Tutto pronto per l’assegnazione del Golden Boy 2024. Lamine Yamal, gioiello del Barcellona e della Spagna, si è aggiudicato il premio, che sarà consegnato ufficialmente in occasione della cerimonia di premazione in programma il 16 dicembre.

Il fuoriclasse del Barcellona riceverà il premio sul palco del Museo Nazionale dell’Auto di Torino, succedendo al centrocampista del Real Madrid e dell’Inghilterra Jude Bellingham.

Il 27 novembre Tuttosport ha annunciato ufficialmente il trionfo di Yamal, che a soli 17 anni e 4 mesi riscrive la storia, diventando il più giovane vincitore di sempre.

La giuria internazionale, composta da 50 giornalisti delle testate più prestigiose del continente, gli ha attribuito un punteggio di 488 su 500, dimostrando un consenso unanime per il giovane talento.

Tra i premi assegnati anche il Golden Boy Web, vinto da Kenan Yildiz, gioiello e numero 10 della Juventus e della nazionale turca, e il Best Italian Golden Boy, assegnato al difensore della Fiorentina Michael Kayode, senza dimenticare il riconoscimento ‘Miglior Presidente’ assegnato al numero dell’Atalanta Antonio Percassi.

Qui troverete tutte le info sulla cerimonia di consegna del Golden Boy 2024: data, orario e dove vederla in tv e streaming.