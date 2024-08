Cerimonia di chiusura Olimpiadi 2024: data, orario e dove vederla in tv e streaming

Tutte le info sulla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024 di Parigi: quando si svolgerà, a che ora, canale tv e diretta streaming.

Le Olimpiadi di Parigi si chiuderanno con la sempre suggestiva Cerimonia di chiusura che, di fatto, concluderà il programma della XXXIII edizione dei Giochi.

Un appuntamento suggestivo che farà calare il sipario sui 17 giorni di gare dando appuntamento al 2028 quando toccherà a Los Angeles ospitare le competizioni a cinque cerchi.

Quando è prevista la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024? Di seguito, le informazioni su data, orario, canale tv e su come vederla in diretta streaming.