Celine Haidar, la giocatrice in coma dopo il raid israeliano: "Voleva essere come Messi e Ronaldo"

Promessa del calcio libanese, la Haidar è rimasta ferita nel sud di Beirut: "Hanno ucciso il suo sogno".

Celine Haidar, 19enne giocatrice libanese e promessa del calcio femminile locale, è in coma dopo essere rimasta ferita durante uno dei tanti raid israeliani a Beirut, capitale del paese.

La Haidar era tornata in città per proseguire gli studi dopo che la famiglia di era rifugiata a Baakline, proprio in virtù dell'invasione israeliana in Libano. Celine fa parte della Beirut Football Academy e prima dell'incidente stava per diventare capitano della squadra.

"Lasciava la casa seguendo le avvertenze di evacuazione o durante i bombardamenti intensificati, per tornare poi di notte a cercare rifugio nella sua abitazione” ha raccontato il padre Abbas Haidar all’Agence France-Presse. Celine è stata colpita da una scheggia nel quartiere Chiyah, nel sud di Beirut.