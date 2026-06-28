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Dejan Lovren Croatia 2022Getty Images
Francesco Schirru

C'è la finale per il terzo posto ai Mondiali? Il regolamento dell'edizione 2026

Coppa del Mondo
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Chi approda alle semifinali del Mondiale ha una grande occasione per fare la storia, comunque vada la propria partita.

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Con 48 squadre presenti nell'edizione 2026, il regolamento del Mondiale cambia leggermente, ma non dagli ottavi in avanti. La grande novità è data dai sedicesimi di finale, visto l'allargamento del torneo a 16 Nazionali in più, ma dopo la nuova fase sarà la solita Coppa del Mondo.

Significa che dalle 32 qualificate ai sedicesimi il numero si ridurrà a 16, dunque a 8, a 4 e infine alle due finaliste che proveranno ad entrare nella storia del torneo planetario.

Al pari delle due finaliste, però, potrebbero entrare nella leggenda anche le altre due semifinaliste.

  • LA FINALE PER IL BRONZO

    Come tutte le ultime edizioni del Mondiale, anche il torneo 2026 prevede una finale terzo-quarto posto.

    Rispetto ad altri tornei che vedono la finalina non proprio esaltante per le due squadre che hanno perso in semifinale, la gara terzo-quarto posto della Coppa del Mondo è sempre attesissima: la vincente, infatti, può tornare a casa con la preziosa medaglia di bronzo.

    A seconda della propria storia, anche un quarto posto, seppur senza medaglia, può essere un grande traguardo.

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  • LA NASCITA DELLA 'FINALINA'

    La finale terzo-quarto posto non è stata sempre disputata durante la Coppa del Mondo. Il match è comunque giocato ininterrottamente dal 1954, quando l'Austria ha avuto la meglio sull'Uruguay.

    Nel 1959 le quattro squadre arrivate in semifinale hanno giocato un mini-girone in cui sono state definite le posizioni finali, dunque senza una finale vera e propria in gara secca per definire la squadra vincitrice del torneo.

    Regolamente giocata nel 1938, la finale non venne disputata nel 1930, tanto che sia Stati Uniti che Jugoslavia ricevettero la medaglia di bronzo.

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  • L'ULTIMA FINALE 3°-4°

    Nel 2022 la Croazia ha avuto la meglio sul Marocco allo Stadio internazionale Khalifa di Al Rayyan, in Qatar (Orsic e Gvardiol le reti croate, con il marocchino Dari nel mezzo).

    Il successo per 2-1 ha permesso ai croati di ottenere la terza medaglia della propria storia dopo quella d'argento ottenuta quattro anni prima e quella di bronzo del 1998.

    Nonostante il Marocco non sia riuscito a vincere una medaglia, il suo risultato risulta essere il migliore per una squadra africana nella storia del Mondiale.