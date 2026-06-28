C'è la finale per il terzo posto ai Mondiali? Il regolamento dell'edizione 2026

La finale terzo-quarto posto non è stata sempre disputata durante la Coppa del Mondo. Il match è comunque giocato ininterrottamente dal 1954, quando l'Austria ha avuto la meglio sull'Uruguay.

Nel 1959 le quattro squadre arrivate in semifinale hanno giocato un mini-girone in cui sono state definite le posizioni finali, dunque senza una finale vera e propria in gara secca per definire la squadra vincitrice del torneo.

Regolamente giocata nel 1938, la finale non venne disputata nel 1930, tanto che sia Stati Uniti che Jugoslavia ricevettero la medaglia di bronzo.