C'è la finale per il terzo posto ai Mondiali? Il regolamento dell'edizione 2026

Con 48 squadre presenti nell'edizione 2026, il regolamento del Mondiale cambia leggermente, ma non dagli ottavi in avanti. La grande novità è data dai sedicesimi di finale, visto l'allargamento del torneo a 16 Nazionali in più, ma dopo la nuova fase sarà la solita Coppa del Mondo.
Significa che dalle 32 qualificate ai sedicesimi il numero si ridurrà a 16, dunque a 8, a 4 e infine alle due finaliste che proveranno ad entrare nella storia del torneo planetario.
Al pari delle due finaliste, però, potrebbero entrare nella leggenda anche le altre due semifinaliste.