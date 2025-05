Catanzaro-Spezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catanzaro-Spezia è la semifinale d’andata del playoff di Serie B: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Un solo posto per quattro pretendenti. Tra le squadre che sognano di ottenere la promozione in Serie A ci sono anche Catanzaro e Spezia, formazioni che si affrontano nelle semifinali playoff di Serie B.

La gara d’andata si giocherà in Calabria, il ritorno invece andrà di scena al Picco. Se il risultato complessivo del doppio confronto andata/ritorno sarà in parità, accederà in finale la squadra meglio posizionata al termine della stagione regolare, in questo caso lo Spezia.

Nel precedente turno playoff il Catanzaro ha superato 1-0 il Cesena, mentre per lo Spezia – terzo classificato in campionato – si tratta della prima gara di playoff.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le info su Catanzaro-Spezia: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.