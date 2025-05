Catania-Pescara quando si gioca: data e orario del big match dei playoff di Serie C

Il sorteggio del primo turno nazionale ha accoppiato due nobili decadute come Catania e Pescara: quando si gioca la doppia sfida.

Catania contro Pescara: è questa la sfida delle sfide scaturita dal sorteggio del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, andato in scena attorno all'ora di pranzo di giovedì 8 maggio.

L'urna, in diretta Sky e alla presenza di Fabio Pecchia, ha dunque accoppiato la formazione etnea a quella abruzzese: due nobili decadute che fino a qualche anno fa giocavano in Serie A e ora stanno faticosamente cercando di tornare almeno in B.

Catania-Pescara si giocherà in doppia sfida e non più in gara secca, come è avvenuto nei due turni precedenti relativi ai gironi. Essendo testa di Serie, la squadra di Silvio Baldini disputerà l'andata in trasferta e il ritorno in casa.

Ma quando si giocheranno le due partite tra Catania e Pescara? Tutte le informazioni utili in questo senso.