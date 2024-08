Catania-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catania vs Benevento

Serie C

Subito big match del girone C: al Massimino rossazzurri contro sanniti, punti già pesanti in palio sotto l’Etna.

Si fa subito sul serio. Il campionato di Serie C NOW è appena iniziato ma già nel girone C la situazione si fa calda. Nel Monday Night della seconda giornata spicca, infatti, il confronto fra il Catania di Mimmo Toscano e il Benevento di Gaetano Auteri.

Sarà un match molto delicato, fra due delle contenders annunciate per la vittoria del torneo e per la promozione in Serie B.

Al Massimino è previsto il sold-out, con una cornice di pubblico da categoria superiore.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.