Castro provoca Milan e Atalanta: "Avremmo potuto competere in Champions, ce la saremo giocata contro Feyenoord e Brugge"

L'attaccante argentino ha commentato il mancato accesso ai playoff del Bologna: "Sappiamo che erano alla nostra portata, ce la saremmo giocata".

All'indomani della fragorosa uscita dalla Champions League di tre delle quattro squadre italiane ancora in gioco, Santiago Castro si è esposto sostenendo che il Bologna avrebbe potuto intraprendere un percorso migliore di quello che effettivamente è stato.

L'attaccante argentino, intervistato dal quotidiano 'Il Resto del Carlino', ha dichiarato: "Con Feyenoord e Brugge ce la saremmo giocata".

Poi ammette: "Abbiamo tifato per le italiane, anche per via del ranking ovviamente".