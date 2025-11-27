Pubblicità
Castellanos LazioGetty
Stefano Silvestri

Castellanos in gruppo, la situazione verso Milan-Lazio: convocato, titolare o in panchina? La scelta di Sarri

Il Taty ha rispettato i tempi di recupero, tornando ad allenarsi assieme ai compagni dopo la lesione al retto femorale: sarà a disposizione per il posticipo di sabato sera.

Valentin Castellanos c'è. E finalmente, di fatto, si è lasciato alle spalle l'infortunio muscolare che a metà ottobre lo ha costretto a saltare diverse partite di campionato della Lazio.

L'attaccante biancoceleste è tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Maurizio Sarri nella giornata di mercoledì. E ora ha il mirino puntato su Milan-Lazio, anticipo della tredicesima giornata di Serie A, in programma sabato sera alle 20.45.

Castellanos sarà convocato? E in caso di risposta affermativa verrà schierato subito dall'inizio o andrà in panchina? La situazione verso la gara col Milan.

  • L'INFORTUNIO DI CASTELLANOS

    Castellanos si era infortunato durante un allenamento svolto a Formello attorno alla metà di ottobre, durante la sosta per gli impegni delle nazionali. Un guaio muscolare apparso subito non di lieve entità.

    Sensazione confermata dagli esami, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Tempi di recupero: dalle quattro alle sei settimane. E ritorno in campo previsto per la fine di novembre.

  • CASTELLANOS CONVOCATO CONTRO IL MILAN?

    I tempi di recupero sono stati rispettati: nonostante qualcuno pensasse a un rientro di Castellanos già domenica scorsa contro il Lecce, l'ex attaccante del Girona si è messo a disposizione di Sarri ed è pronto per il Milan.

    Castellanos, di conseguenza, verrà certamente convocato dalla Lazio per il big match di San Siro. E fungerà da opzione per Sarri in una gara complicatissima, considerando lo stato di forma dei rossoneri reduci dalla vittoria nel derby contro l'Inter.

    L'ultima presenza in campo di Castellanos risale a sabato 4 ottobre e al 3-3 casalingo rimediato in extremis dalla Lazio contro il Torino.

  • CASTELLANOS TITOLARE CONTRO IL MILAN?

    Per quanto riguarda una possibile maglia da titolare già contro il Milan, il discorso cambia: a meno di sorprese Castellanos dovrebbe sedersi inizialmente in panchina a San Siro, entrando eventualmente in campo a partita in corso.

    Una sensazione, in attesa della decisione definitiva di Sarri, piuttosto netta e confermata anche dal Messaggero. Anche considerando i prossimi impegni della Lazio: prima la seconda sfida in pochi giorni contro il Milan, stavolta per la Coppa Italia, e poi quella del weekend contro il Bologna, potenzialmente uno scontro diretto per un posto in Europa.

  • IL POSSIBILE 11 DELLA LAZIO A SAN SIRO

    Chi giocherebbe dunque nell'attacco della Lazio, nel caso Castellanos - come appare scontato - parti dalla panchina? Il peso del reparto offensivo ricadrà ancora una volta sulle spalle di Boulaye Dia, che ha sostituito l'argentino nelle partite in cui questi è rimasto ai box.

    Il senegalese giocherà da 9 in un tridente completato da Mattia Zaccagni e da Gustav Isaksen, rispettivamente esterno sinistro e destro del 4-3-3 che Sarri utilizzerà a San Siro.

    Ecco dunque il probabile 11 della Lazio nell'anticipo contro il Milan:

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

