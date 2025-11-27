Castellanos in gruppo, la situazione verso Milan-Lazio: convocato, titolare o in panchina? La scelta di Sarri

Valentin Castellanos c'è. E finalmente, di fatto, si è lasciato alle spalle l'infortunio muscolare che a metà ottobre lo ha costretto a saltare diverse partite di campionato della Lazio.

L'attaccante biancoceleste è tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Maurizio Sarri nella giornata di mercoledì. E ora ha il mirino puntato su Milan-Lazio, anticipo della tredicesima giornata di Serie A, in programma sabato sera alle 20.45.

Castellanos sarà convocato? E in caso di risposta affermativa verrà schierato subito dall'inizio o andrà in panchina? La situazione verso la gara col Milan.