Cassano non cambia idea su Leão: "Non ha i co***oni, è un giocatore farlocco". E il portoghese gli risponde sui social

Antonio Cassano dopo la Supercoppa vinta dal Milan: "Giocatore né carne né pesce, poca roba". E Leão su X: "Che pagliaccio".

Antonio Cassano contro Rafael Leão. Di nuovo. Anche dopo la splendida serata saudita del portoghese, che entrando dalla panchina ha spaccato in due il derby di Supercoppa trascinando il Milan alla clamorosa rimonta sull'Inter e al trionfo finale.

L'ex fantasista di Roma e Sampdoria tra le altre ha nuovamente attaccato il portoghese in una puntata di Viva el Futbol, condotta assieme a Nicola Ventola e Lele Adani. Definendolo "un giocatore senza co***oni, farlocco" e aggiungendo che anche Conceição prima o poi se ne accorgerà. Il tutto prima di puntare il mirino verbale anche su Theo Hernandez.

Un intervento così particolare, nelle stesse ore in cui Leão offriva una delle sue migliori stagioni particolari, che lo stesso esterno del Milan in mattinata gli ha replicato in maniera sarcastica sui social.