Cassano contro Inzaghi: "Ha buttato due campionati. Barella? Non ha grande qualità né personalità"

Antonio Cassano non cambia idea sull'Inter e in particolare il suo allenatore: "Ha la stampa buona, ha migliorato solo due giocatori".

Non è bastato il clamoroso 6-0 rifilato alla Lazio da parte dell'Inter: Antonio Cassano, durante la trasmissione "Viva El Futbol" ha criticato in maniera forte l'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi.

Secondo l'ex calciatore, il tecnico avrebbe migliorato solamente Federico Dimarco e Marcus Thuram in questi anni e non starebbe facendo abbastanza, soprattutto a livello di prestazioni.

Cassano, come già accaduto in passato, ha poi parlato anche di Nicolò Barella, giocatore definito senza qualità e senza personalità. Anche in questo caso, il goal da cinetica contro la Lazio non basta a Cassano per rivedere la propria opinione sul centrocampista italiano.