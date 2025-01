Caso Dani Olmo, i club di Liga sul piede di guerra: minacciano azioni legali se il Barcellona dovesse avere la meglio

In Spagna continua a tenere banco il caso Dani Olmo: diversi club in pressing affinché non vengano concessi favori al Barcellona.

Sono ore molto delicate quelle che si stanno vivendo in casa Barcellona.

A tenere banco sono ovviamente le situazioni relative a Dani Olmo e Pau Victor, ovvero due giocatori che, arrivati in blaugrana la scorsa estate, oggi non risultato più tra quelli iscritti in Liga come elementi della rosa a disposizione di Flick.

Un caso che ha del clamoroso e che rischia di arrecare al Barça danni enormi dal punto di dista tecnico, economico e d’immagine.

Qualora infatti il club catalano non dovesse riuscire a trovare il modo di iscriverli al campionato (per entrambi era stata fatta scattare un’iscrizione temporanea fino al 31 dicembre 2024), sia Dani Olmo che Pau Victor sarebbero liberi di firmare con un’altra società e di lasciare Barcellona a zero.